ЄБРР планує цього року інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

У 2024 році банк інвестував в Україну рекордні 2,4 млрд євро. Інвестиції продовжують зосереджуватися на інфраструктурі, енергетиці, продовольстві.

Європейський банк реконструкції та розвитку оцінює свої інвестиції в Україну цього року у 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів), оскільки вторгнення Росії продовжує спустошувати країну, пише Bloomberg.

“Планування – це складна річ в Україні”, і “можливо більше, якщо ми знайдемо підходящі угоди”, – повідомив виданню Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові.

“Інфраструктура, енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім іде приватний сектор і стійкість у продовольчій безпеці”, – додав він.

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму – майже 2,4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання населення та підприємств.

Постійні ракетні атаки та атаки безпілотників Росії завдали шкоди об’єктам виробництва електроенергії, спричинивши відключення світла по всій країні.

Хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, у тому числі залізницям, понад 50% його інвестицій торік було спрямовано на приватний бізнес, сказав Тюркнер. За його словами, у 2025 році частка залишиться приблизно такою ж, оскільки банк бачить «хороший сільськогосподарський сектор», який є центральним для української економіки.

Україна повинна досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, щоб сприяти інвестиційному клімату, оскільки «є надія», що відбудова може розпочатися цього року після припинення вогню або мирної угоди, сказав Тюркнер.

Він також закликав український уряд просунутися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть залучені до реконструкції: “Ось чому їхнє управління, їхній потенціал, їхня прозорість і боротьба з корупцією відіграють ключову роль у успішній реконструкції”.