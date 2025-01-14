Ще 16 нових ринків відкрилися для українського експорту минулого року

Зараз Україна має право доступу на експорт продукції за 360 торговельними напрямками аграрної продукції.

У 2024 році українським експортерам вдалося відкрити доступ до 16 нових іноземних ринків. Це стало можливим завдяки роботі Держпродспоживслужби та МЗС, пише пресслужба дипвідомства.

Загалом Україна має право доступу на експорт продукції за 360 торговельними напрямками аграрної продукції.

У міністерстві зазначають, що ці високі результати свідчать про те, що українська система контролю визнана ключовими торговельними партнерами: Китаєм, Канадою, США, державами-членами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.

Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати домовляються із урядами та партнерами про дозволи, сертифікати, лібералізацію торгівлі, допуск української продукції. У 2025 році планують досягати нових результатів.

"Спільна ціль Держпродспоживслужби та МЗС – це збільшити експортний потенціал України та її виробників. І результати 2024 року свідчать, що це вдалось. Наприклад, наш мед тепер може експортуватись до Китаю, а яєчні продукти до Канади", – підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Він додав, що наразі працюють із понад 60-тьма країнами світу, щоб українські виробники могли експортувати свою продукцію рослинного та тваринного походження.

У 2024 році українські виробники отримали доступ на іноземні ринки для 16 груп товарів у 9 країн світу:

борошно з птиці/пір’я/рибного борошна до Держави Ізраїль;

олії та жири для годування тварин до Держави Ізраїль;

меду до Китайської Народної Республіки;

морські та річкові водні тварини (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірих, в тому числі вирощених в господарствах) та продукти з них до Держави Кувейт;

м'ясо птиці та продукти з нього до Королівства Бахрейн;

м'ясо механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини ;

яєчні продукти до Канади;

консервовані корми для домашніх тварин до Республіки Албанія;

жувальні предмети для домашніх тварин до Республіки Албанія ;

непарнокопитні, зареєстровані для племінних та користувальних цілей до Республіки Молдова;

напівфабрикати з м'яса птиці до Республіки Молдова;

композитні продукти до Республіки Молдова;

м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Молдова;

ветеринарний сертифікат здоров’я для супроводу рептилій до Держави Ізраїль;

м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Албанія;

м’ясні продукти до Республіки Північна Македонія.

Форми сертифікатів опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" ‒ "Ветеринарія та безпечність" ‒ "Сертифікати на експорт з України".

Також продовжується робота з міжнародними партнерами щодо розширення збуту по різних товарних позиціях, серед яких продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.