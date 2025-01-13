Профіцит торгового балансу Китаю сягнув рекорду в майже 1 трильйон доларів

Головне митне управління Китаю оголосило, що в минулому році країна експортувала товарів і послуг на 3,58 трлн доларів, а імпортувала 2,59 трлн доларів. Отриманий профіцит у 990 мільярдів доларів побив попередній рекорд Китаю, який у 2022 році становив 838 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

З поправкою на інфляцію профіцит торгового балансу Китаю у 2024 році значно перевищив показники будь-якої держави у світі за минуле століття.

За даними Організації промислового розвитку ООН, зараз Китай виробляє близько третини промислових товарів у світі. Це більше, ніж США, Японія, Німеччина, Південна Корея та Великобританія разом узяті.

Китай нарощував свій експорт завдяки величезним інвестиціям в освіту, заводи та інфраструктуру, зберігаючи при цьому досить високі тарифи та інші бар’єри для імпорту. Університети щороку випускають більше випускників з інженерних та суміжних спеціальностей, ніж загальна кількість випускників усіх спеціальностей американських коледжів та університетів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір обкласти товари з Канади митом у розмірі 25% від вартості.

ЄС у минулому році підвищив мита на китайські електромобілі – до понад 38%.