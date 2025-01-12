Майбутній радник з нацбезпеки США анонсував телефонну розмову між Трампом і Путіним

Майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц очікує, що телефонна розмова новообраного президента Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним очікується найближчим часом.
Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу ABC News.
"Я очікую дзвінка між Трампом і Путіним у найближчі дні або тижні", – сказав Волтц.
Він наголосив, що російсько-українська війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
"Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі", - додав Волтц.
Раніше повідомлялося, що Швейцарія готова прийняти зустріч Трампа і Путіна, якщо вони цього вимагатимуть.
Колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт МакМастер у своїх мемуарах розповідав, що Путін вдало користувався особливостями характеру Трампа, коли той був президентом США, і маніпулював ним. Водночас, президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп і США загалом є сильнішими за Путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні.
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