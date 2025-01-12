Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
ГоловнаСвіт

Reuters: прокурор, який висунув обвинувачення проти Трампа у двох справах, пішов у відставку

Раніше Трамп обіцяв звільнити Сміта "протягом двох секунд" після переобрання.

Reuters: прокурор, який висунув обвинувачення проти Трампа у двох справах, пішов у відставку
Дональд Трамп після дебатів на телеканалі ABC
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Спецпрокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення новообраному президенту США Дональду Трампу у двох справах, подав у відставку.

Про це пише Reuters.

Відомо, що заяву про відставку Сміт подав ще 10 січня.Він вказав, що завершив свою роботу, подав остаточний конфіденційний звіт і "звільнився" з Міністерства юстиції США.

Джек Сміт вів справи за звинуваченнями проти Трампа у зберіганні секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді та втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Однак жодна зі справ не дійшла до суду.

Після того, як Трамп переміг на виборах президента, Сміт заявив про намір піти у відставку. Сам же Трамп обіцяв звільнити Сміта "протягом двох секунд" після переобрання.

Звіт Сміта, в якому докладно викладалися висновки у справі про секретні документи Трампа, мають оприлюднити. 

Reuters зазначає, що відставка спецпрокурора Джека Сміта є ще одним "знаком краху" кримінальних справ проти Трампа, які можуть закінчитися для нього без жодних правових наслідків. У єдиній справі проти нього, яка дійшла до вироку — про приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс — Трампа звільнили від відповідальності.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies