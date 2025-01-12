Reuters: прокурор, який висунув обвинувачення проти Трампа у двох справах, пішов у відставку

Раніше Трамп обіцяв звільнити Сміта "протягом двох секунд" після переобрання.

Спецпрокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення новообраному президенту США Дональду Трампу у двох справах, подав у відставку.

Про це пише Reuters.

Відомо, що заяву про відставку Сміт подав ще 10 січня.Він вказав, що завершив свою роботу, подав остаточний конфіденційний звіт і "звільнився" з Міністерства юстиції США.

Джек Сміт вів справи за звинуваченнями проти Трампа у зберіганні секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді та втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Однак жодна зі справ не дійшла до суду.

Після того, як Трамп переміг на виборах президента, Сміт заявив про намір піти у відставку. Сам же Трамп обіцяв звільнити Сміта "протягом двох секунд" після переобрання.

Звіт Сміта, в якому докладно викладалися висновки у справі про секретні документи Трампа, мають оприлюднити.

Reuters зазначає, що відставка спецпрокурора Джека Сміта є ще одним "знаком краху" кримінальних справ проти Трампа, які можуть закінчитися для нього без жодних правових наслідків. У єдиній справі проти нього, яка дійшла до вироку — про приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс — Трампа звільнили від відповідальності.