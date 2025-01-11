У Європі минулого року кількість прохачів притулку скоротилась на близько 12%

Кількість первинних заяв на отримання притулку в країнах Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії скоротилася у 2024 році приблизно на 12% (або на понад 130 тисяч заяв), склавши загалом 1,008 мільйона. У 2023 році цей показник становив 1,14 млн, передає DW із посиланням на дані Агентства ЄС з питань притулку (EUAA).

Серед усіх 29 країн, врахованих у цій статистиці, найбільше заявок, як і раніше, було подано в Німеччині - майже 236 тисяч. На другому місці Іспанія (165,4 тисячі), за нею йдуть Франція (158,5 тис.) та Італія (154,8 тис.). Найменше клопотань про надання притулку за весь 2024 рік надійшло до Угорщини (всього 29).

Більшість прохачів притулку в ЄС минулого року прибули з Сирії (15%), за нею з відривом прямують Афганістан (8,7%), Венесуела (7,3%) та Туреччина (5,5%).

За останній рік в ЄС було здійснено безліч ініціатив, спрямованих на скорочення кількості заяв про надання притулку. Вони включали посилення прикордонного контролю в Шенгенській зоні, розширення охорони кордонів за допомогою нових систем спостереження і загороджень, а також укладання міграційних угод з такими державами, як Туніс і Єгипет.

Найближчим часом ЄС має намір укласти ще дві міграційні угоди - з Йорданією та Марокко.

Про скорочення більш ніж на 30% числа прохань притулку в Німеччині свідчать і цифри Федерального відомства у справах міграції та біженців, що розташоване в Нюрнберзі. Нещодавно воно повідомило, що за минулий рік у Німеччині було отримано майже на 100 тисяч менше первинних заяв на надання притулку, ніж роком раніше.