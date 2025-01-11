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У Німеччині пройшов протест на тлі партійного з'їзду AfD

До деяких протестувальників поліція застосовувала перцеві балончики і кийки. 

У Німеччині пройшов протест на тлі партійного з'їзду AfD
Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель
Фото: EPA/UPG

У німецькому місті Різа спалахнули масштабні акції протесту в день старту дводенного з’їзду ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це пише Politico та MDR.

На цій конференції  має бути затверджена передвиборча програма та визначений лідер для майбутніх виборів. Очікують, що на цю посаду претендуватиме співголова партії Аліса Вайдель. 

Тисячі демонстрантів, які скандували: "ні нацистам", заблокували дороги в місті, не дозволивши багатьом із 600 делегатів партії дістатися до місця проведення з’їзду. Це призвело до затримки початку засідання. 

За оцінками поліції, протягом вихідних у Різі було близько 10 000 демонстрантів.

MDR пише, що до деяких протестувальників поліція застосовувала перцеві балончики і кийки. Зокрема, застосували силу і до депутата парламенту саксонської землі Нама Дуй Нгуєна, через що той тимчасово втратив свідомість. 

За даними опитування, AfD посідає друге місце, цю партію підтримують 20% виборців. Цього тижня Вайдель отримала підтримку технічного магната Ілона Маска, який провів з нею чат у прямому ефірі на X, і сказав, що голосування за ультраправу партію є  єдиним способом "врятувати Німеччину".

  • На конференції Соціал-демократичної партії у Берліні делегати СДПН офіційно висунули Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера.
  • Наприкінці грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца і призначив нову дату виборів до бундестагу на 23 лютого.
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