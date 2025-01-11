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У Братиславі відбувся "антифіцошний" мітинг

Словакам не подобається курс уряду на зближення з Москвою.

У Братиславі відбувся "антифіцошний" мітинг
Напис на плакаті "Фіцо, нам соромно за тебе!"
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю тисячі словаків у Братиславі зібралися на мітинг проти політики уряду Роберта Фіцо, який не приховує своє проросійської антиукраїнської позиції та їздив до Москви на зустріч із диктатором Путіним

Як пише Reuters, люди скандували "Досить Росії", "Ганьба" та нагадували, що "Словаччина - це Європа". У руках мітингарі тримали прапори ЄС та плакати з написами "Словаччина підтримує Україну".

За оцінками організаторів, участь у протесті взяли близько 15 тисяч громадян.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив позбавити українських біженців підтримки та припинити постачати країні електроенергію через те, що Україна зупинила транзит російського газу своєю територією. Політик заявив, що це рішення нібито позбавляє Словаччину доходу у 1,5 мільярда євро від подальшого переправлення блакитного палива до інших держав ЄС.

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