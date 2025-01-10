Британія також ввела санкції проти найбільших нафтових компаній РФ

Британія, слідом за США, також ввела санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Санкції вплинуть на доходи РФ від продажу нафти.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

У релізі британського уряду ідеться, що "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" щоденно видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 мільярди доларів на рік.

"Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна і сприяє веденню війни", — зазначають в уряді.

Також у британському уряді наголошують, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії є ще одним кроком до справедливого миру в Україні.

"Доходи від продажу нафти — це джерело життєвої сили для військової економіки Путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо Росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", — зазначив очільник британського МЗС Девід Леммі.

Леммі наголосив, що боротьба з російськими нафтовими компаніями призведе до виснаження російського військового бюджету і врятує життя українців.