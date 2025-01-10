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Reuters: США запроваджують нові санкції проти російських танкерів

Під санкції потраплять "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", а також компанії із страхування суден.

Reuters: США запроваджують нові санкції проти російських танкерів
Фото: mbk-news.appspot.com

Сполучені Штати запровадять одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості, які призведуть до зростання світових цін на нафту на 3%. Водночас ці обмеження вплинуть на постачання нафти до Індії.

Про це пише Reuters.

Санкції стосуватимуться понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування та призведуть до серйозних перебоїв у експорті російської нафти її основним покупцям – Індії та Китаю. 

За словами трьох анонімних індійських джерел, нафтопереробники очікують серйозних перебоїв через нові обмеження, спрямовані на скорочення доходів Москви. Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.

Згідно з документом, Вашингтон запровадить санкції проти двох великих нафтових компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", а також компаній із страхування суден "Інгосстрах" і "Альфастрахування", які обслуговують більшість суден, що постачають російську нафту до Індії.

  • У листопаді Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту.Обмеження застосували щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю.
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