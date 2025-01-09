Міненерго пояснило, чому не відбулися консультації між Україною, Словаччиною та Єврокомісією

Міністерство енергетики розповіло деталі про скасовані консультації між Україною, Словаччиною та Єврокомісією, передає «Радіо Свобода».
На консультаціях 7 січня, які ініціювала українська сторона, мали говорити про експорт електроенергії в нашу державу. А ось транзит газу з Росії територією України не мав бути предметом обговорення.
«Україна ініціювала зустріч виключно для обговорення умов та наслідків можливого одностороннього припинення словацькою стороною поставок електроенергії в Україну. Питання транспортування російського газу не було на порядку денному цих консультацій», – прокоментувало Міненерго.
Однак консультації не відбулися, бо на них не поїхав очільник міністерства Герман Галущенко. Він залишився в Україні «для вирішення невідкладних питань, зокрема тих, що стосуються відновлення енергосистеми після терористичних атак Росії», пояснили у відомстві.
Щодо консультацій між Словаччиною і Єврокомісією 9 січня, то сторони домовилися створити робочу групу, де обговорюватимуть наслідки скасування транзиту російського газу. Представників нашої держави там не було.
Посол України в ЄС Всеволод Ченцов зазначив, що зустріч «стосувалася внутрішніх питань», і що Україна «підтримує контакти з Єврокомісією з питань нашого порядку денного».
- Після зустрічі з ЄК словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо озвучив нові погрози Україні з приводу зупинки транзиту газу РФ. Він заявив, що Братислава може припинити всю гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або скасування пільг для українських біженців або припинити подачу електроенергії у надзвичайних ситуаціях.