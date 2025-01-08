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НБУ попередив про фейк щодо нібито блокування рахунків за часте зняття готівки

Нацбанк радить завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.

НБУ попередив про фейк щодо нібито блокування рахунків за часте зняття готівки
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Національний банк України попередив про фейк щодо нібито блокування рахунків за часте зняття готівки. 

Як зазначає регулятор, окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

“Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!” – звертає увагу Нацбанк.  

Регулятор звертає увагу, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

НБУ радить завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини, які розповсюджують анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України.

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