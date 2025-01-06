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Поліція Києва спростувала повідомлення про нібито залишену у вагоні метро дитину

Правоохоронці закликають адміністраторів телеграм-каналів не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Поліція Києва спростувала повідомлення про нібито залишену у вагоні метро дитину
Фото: dnipro.tv

Сьогодні у деяких телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що у вагоні метро чоловік нібито залишив дитячий візочок з малюком, а сам пішов геть. Також зазначається, що на місце події викликали правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва. 

"Інформуємо, що повідомлень про залишених або загублених у метрополітені дітей до поліції не надходило, і таких звернень не реєструвалося. Натомість, зміст розповсюдженого повідомлення схожий на рекламу, покликану збільшити кількість підписників окремих телеграм-каналів", – йдеться в повідомленні.

Працівники поліції закликають адміністраторів телеграм-каналів не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Згідно з соцопитуванням групи "Рейтинг", месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% опитаних українців. Далі йдуть YouTube, "Єдиний марафон новин", а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела.

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