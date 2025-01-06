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У Покровську залишаються 7 300 жителів, темпи евакуації знизились, - ОВА

За добу виїжджають від 5 до 10 людей.

У Покровську залишаються 7 300 жителів, темпи евакуації знизились, - ОВА
Покровськ
Фото: скріншот

У місті Покровськ на Донеччині 10 днів тому залишалися 7,5 тисяч людей. Зараз там залишаються 7 300 жителів. Темпи евакуації знизились.

Про повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, передає "Суспільне".

"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно - просто замучили. На зараз евакуація у нас трохи знизилась, від 5 до 10 людей виїжджають за добу", - зазначив він.

У місті внаслідок російських обстрілів з дронів побито багато комунальної техніки - сміттєвозів, водовозки.  

"Навмисно "полювали" на ті невеликі 5-тонники, які завозили харчі до магазинів, хлібні машини. Цинічно. Ми розуміємо, що оператор FPV-дрона бачить куди він летить і кого вражає. До речі наш комунальник з тепломережі також загинув від FPV-дрона - їхав на роботу. Ці випадки непоодинокі, це жахлива статистика щодо полювання FPV-дронів на наших людей. Є невеличкий район, 15 %, куди ще не долітають, але це питання часу", - розповів Добряк.

Наразі в місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з громади. Вивозять сміття комунальники, також працює ритуальна служба.

У деяких районах міста комунальники за можливості консервують будівлі, проте здебільшого вони працюють у  населених пунктах, де безпекова ситуація дозволяє це зробити. Працівники тепломережі самостійно зробили дві котельні, які опалюють лікарні. 

  • Покровська громада - це два міста Покровськ та Родинське, а також - 39 сіл та селищ. До початку повномасштабного вторгнення тут проживала 61 тисяча людей. За даними МВА, в Покровську пошкоджені 70% житлових будинків - З 550 багатоповерхівок та 22 тисяч приватних.
  • На Покровському напрямку російські війська не припиняють штурмових дій, супроводжуючи їх  хаотичними ударами по населених пунктах артилерією та авіацією.

 

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