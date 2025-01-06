У Покровську залишаються 7 300 жителів, темпи евакуації знизились, - ОВА

У місті Покровськ на Донеччині 10 днів тому залишалися 7,5 тисяч людей. Зараз там залишаються 7 300 жителів. Темпи евакуації знизились.

Про повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, передає "Суспільне".

"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно - просто замучили. На зараз евакуація у нас трохи знизилась, від 5 до 10 людей виїжджають за добу", - зазначив він.

У місті внаслідок російських обстрілів з дронів побито багато комунальної техніки - сміттєвозів, водовозки.

"Навмисно "полювали" на ті невеликі 5-тонники, які завозили харчі до магазинів, хлібні машини. Цинічно. Ми розуміємо, що оператор FPV-дрона бачить куди він летить і кого вражає. До речі наш комунальник з тепломережі також загинув від FPV-дрона - їхав на роботу. Ці випадки непоодинокі, це жахлива статистика щодо полювання FPV-дронів на наших людей. Є невеличкий район, 15 %, куди ще не долітають, але це питання часу", - розповів Добряк.

Наразі в місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з громади. Вивозять сміття комунальники, також працює ритуальна служба.

У деяких районах міста комунальники за можливості консервують будівлі, проте здебільшого вони працюють у населених пунктах, де безпекова ситуація дозволяє це зробити. Працівники тепломережі самостійно зробили дві котельні, які опалюють лікарні.