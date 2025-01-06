КНДР відправила Росії 12 000 своїх військових, з них понад 3000 уже вбиті чи поранені

Однак Пхеньян має спроможність відправити ще десятки тисяч.

Північна Корея відправила Росії близько 12 000 своїх військових, з них понад 3000 військових уже вбиті або поранені. Додатково КНДР може надіслати ще 30 000-40 000 осіб, а може і 500 000, сказав у подкасті Лекса Фрідмана український президент Володимир Зеленський.

Європа при цьому не може зібрати армію. Але і Україна не має цілі збирати іноземні армії на свою війну, вона хоче миру, сказав президент.

"Ми хочемо руських зупинити, а вони запрошують солдатів Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, самі спалюють їм обличчя. Що вони були невпізнаваними", – сказав Зеленський.

Він додав, що Північна Корея дала Росії 3,7 млн артилерійських боєприпасів. Україна ж від всієї Європи торік отримала мільйон.

"Отже, на сьогодні у нього (Путіна – Ред.) теж є дефіцит. Що це означає? Що йому потрібен час", – сказав Зеленський.