Зеленський озвучив своє бачення переговорів про мир після інавгурації Трампа

Перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією український президент Володимир Зеленський розраховує спершу домовитися з американським президентом Дональдом Трампом. Він готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації американського президента, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Володимира Путіна.
Після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману. Він підкреслив важливість того, щоб Європа "також мала голос".
"Бо Європа буде дивиться на нас і буде дивитися на Трампа. До речі, я зараз бачу, коли ми говоримо про щось із Трампом, або ми зустрілися, або просто був телефонний дзвінок – всі завжди запитують: «ну як?». Всі лідери Європи. Це говорить про впливовість Дональда Трампа, так раніше не було з президентом Америки", – сказав він.
Це дає йому віру, що Трамп може зупинити цю війну.
"Ми з Трампом домовимось, і я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки разом з Європою, і після цього може бути вже розмова з руськими. Саме так, а не просто ми зразу сіли втрьох", – сказав Зеленський.
- Учора ввечері опублікували тригодинну розмову українського президента і американського подкастера Лекса Фрідмана, який заради нього приїхав до України. Фрідман – дослідник штучного інтелекту, науковець і автор подкасту імені себе. Лекс Фрідман має україно-єврейське походження, але три десятки років він уже мешкає в США. Під час інтерв'ю робив дуже неоднозначні заяви, як от прохання до Зеленського говорити російською, бо російську Фрідман розуміє і це мова "більшості" українців, а також про те, що "Путін любить Росію" і її громадян і що він готовий сідати домовлятися про мир з Україною.
- 20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає.