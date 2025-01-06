Зеленський озвучив своє бачення переговорів про мир після інавгурації Трампа

Спершу він розраховує поспілкуватися з американським президентом, тоді – узгодити позиції з Європою, і лише після цього сідати розмовляти з "руськими".

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року

Перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією український президент Володимир Зеленський розраховує спершу домовитися з американським президентом Дональдом Трампом. Він готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації американського президента, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Володимира Путіна.

Після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману. Він підкреслив важливість того, щоб Європа "також мала голос".

"Бо Європа буде дивиться на нас і буде дивитися на Трампа. До речі, я зараз бачу, коли ми говоримо про щось із Трампом, або ми зустрілися, або просто був телефонний дзвінок – всі завжди запитують: «ну як?». Всі лідери Європи. Це говорить про впливовість Дональда Трампа, так раніше не було з президентом Америки", – сказав він.

Це дає йому віру, що Трамп може зупинити цю війну.

"Ми з Трампом домовимось, і я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки разом з Європою, і після цього може бути вже розмова з руськими. Саме так, а не просто ми зразу сіли втрьох", – сказав Зеленський.