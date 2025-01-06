Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Києве, ти як?
Києве, ти як?
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
ГоловнаСуспільствоВійна

The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала

Взагалі він мав відповідати за російську оборону кордонів та її операції в країнах Африки. 

The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Юнус-Бек Євкуров
Фото: EPA/UPG

Володимир Путін відправив у Курську область відбивати новий наступ українських сил свого топового генерала Юнуса-Бек Євкурова, пише The Telegraph. Цього генерала призначили в грудні 2024 за наполяганням Путіна і займатися він мав зміцнення оборони російських кордонів та найманцями в країнах Африки. 

Тепер же, через декілька годин після нового наступу України на російські позиції, його надіслали в Курську область. І хоча поки неясно, наскільки успішною буде ця українська операція, Путін очевидно занепокоєний, вважають журналісти. 

Видання також звернуло увагу на те, що утримання Силами оборони частини російської території послаблює Путіна перед потенційними переговорами, що можуть розпочатися після вступу на посаду президента США Дональда Трампа. Відповідно, посилення в Курській області може покращити переговорні позиції Києва. 

Курська операція

  • Учора вранці керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив про те, що українські підрозділи атакували в Курській області на декількох напрямках. Російські ресурси заявили про новий наступ українських сил. Вранці 6 січня речник Генштабу Андрій Ковальов відніс курський напрямок до тих, де минулого тижня були найінтенсивніші зіткнення. 
  • Курська операція триває з початку серпня 2024. Тоді Сили оборони неочікувано пішли в наступ на територію Росії. Метою було створення буферної зони, аби убезпечити населення України в прикордонних територіях, а також послаблення ворога на інших напрямках. Силам оборони вдалося захопити певну кількість території, а Росія для посилення власних позицій залучила війська Північної Кореї. Частину території, яку українці тримали під контролем, Росії вдалося відвоювати назад, але бої на цьому напрямку динамічні.
  • На початку січня український президент називав її сильним козирем в усіх перемовинах. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies