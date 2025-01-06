The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала

Взагалі він мав відповідати за російську оборону кордонів та її операції в країнах Африки.

Володимир Путін відправив у Курську область відбивати новий наступ українських сил свого топового генерала Юнуса-Бек Євкурова, пише The Telegraph. Цього генерала призначили в грудні 2024 за наполяганням Путіна і займатися він мав зміцнення оборони російських кордонів та найманцями в країнах Африки.

Тепер же, через декілька годин після нового наступу України на російські позиції, його надіслали в Курську область. І хоча поки неясно, наскільки успішною буде ця українська операція, Путін очевидно занепокоєний, вважають журналісти.

Видання також звернуло увагу на те, що утримання Силами оборони частини російської території послаблює Путіна перед потенційними переговорами, що можуть розпочатися після вступу на посаду президента США Дональда Трампа. Відповідно, посилення в Курській області може покращити переговорні позиції Києва.

Курська операція