Зеленський: Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю “Єдиним новинам” розповів про значення Курської операції.

"Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах. Особливо з країнами, які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них мало б такий великий вплив, тому що вони були настільки під впливом "непереможної Росії", - сказав він.

Глава держави наголосив, що Зеленський заявив, що росіяни зробили тактичну помилку, коли відправили військових з КНДР на територію Курської області.

"Вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди. Я вважаю, що це їхня тактична помилка. Бажаю їм їх побільше. І тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю, а корейські (військові - ред.) також не змогли нічого зробити. Все це працює проти Росії, все це виглядає сильним аргументом за нас", - зауважив Володимир Зеленський.