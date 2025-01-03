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Зеленський: Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах

Особливо це стосується країн Глобального півдня.

Зеленський: Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю “Єдиним новинам” розповів про значення Курської операції.

"Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах. Особливо з країнами, які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них мало б такий великий вплив, тому що вони були настільки під впливом "непереможної Росії", - сказав він.

Глава держави наголосив, що Зеленський заявив, що росіяни зробили тактичну помилку, коли відправили військових з КНДР на територію Курської області.

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"Вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди. Я вважаю, що це їхня тактична помилка. Бажаю їм їх побільше. І тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю, а корейські (військові - ред.) також не змогли нічого зробити. Все це працює проти Росії, все це виглядає сильним аргументом за нас", - зауважив Володимир Зеленський.

  • Під час цього інтерв'ю Зеленський повідомив, що Трамп може допомогти Україні зупинити Путіна і дійсно хоче закінчити війну.
  • Також президент зазначив, що СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося, і додав, що на ротації впливає нестача резервів.
  • Крім того, президент повідомив, що другий президентський термін сьогодні для нього не є метою, але згодом зможе дивитись на це більш позитивно.
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