​Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Сьогодні, 2 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 83 вибухи.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії, мінометів та дронами, внаслідок обстрілу пошкоджено три легкові автомобілі.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів та дронами.

Також дронами армія РФ вдарила по Юнаківській, Путивльській та Новослобідській громадам.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, по Миропільській - з РСЗВ.

Есманьську громаду російські військові атакували мінометами, дронами та КАБами.

Середино-Будську громаду окупаційна армія атакувала дроном та КАБами, а Свеську - КАБами.