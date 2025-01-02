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​Поліцейські евакуювали з Харківщини 16 цивільних

Два дні правоохоронці евакуювали мешканців Купʼянської та Курилівської територіальних громад.

​Поліцейські евакуювали з Харківщини 16 цивільних
​Поліцейські евакуювали з Харківщини 16 цивільних
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції продовжують евакуацію людей з населених пунктів Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За два дні поліцейські евакуювали 16 мешканців з Купʼянської та Курилівської територіальних громад.

Зокрема, вивезли 5 мешканців міста Куп'янськ, 4 мешканців селищ Куп'янськ-Вузловий та Курилівка, а також 3 людей з села Сенькове.

Support LB.ua

Співробітники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця та передали волонтерам.

Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

  • З прифронтових Куп'янського та Борівського напрямків Харківщини вдалося евакуювати 11 тис. цивільних.
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