​Поліцейські евакуювали з Харківщини 16 цивільних

Два дні правоохоронці евакуювали мешканців Купʼянської та Курилівської територіальних громад.

Співробітники поліції продовжують евакуацію людей з населених пунктів Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За два дні поліцейські евакуювали 16 мешканців з Купʼянської та Курилівської територіальних громад.

Зокрема, вивезли 5 мешканців міста Куп'янськ, 4 мешканців селищ Куп'янськ-Вузловий та Курилівка, а також 3 людей з села Сенькове.

Співробітники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця та передали волонтерам.

Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.