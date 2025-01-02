В Одесі вранці в квартирі 5-поверхового будинку загорілася пральна машина. В результаті постраждав 11-річний хлопчик.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Нараді дитину передали медикам.
"Крім того, сталося руйнування міжкімнатної перегородки, пошкодження стін у двох сусідніх квартирах. Фахівці з'ясовують причини надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні.
Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям будинку.
Рятувальники закликали громадян бути уважними до стану побутової техніки та дотримуватися правил пожежної безпеки.