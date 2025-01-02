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Уражено базу 810-ї бригади російських морпіхів на Курщині, там проходило нагородження окупантів

Поступила інформація про значні втрати ворога.

Уражено базу 810-ї бригади російських морпіхів на Курщині, там проходило нагородження окупантів
Фото: скрін

Близько 13:30 2 січня було завдано удару по селу у Рильському районі Курської області, де базувалися бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Також цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади рф внаслідок цього", – написав Коваленко.

Місцевий губернатор каже, що ракетним ударом уражено будинок культури. За його словами, ніхто з місцевих жителів за допомогою лікарів не звертався.

Натомість радник голови МВС України Антон Геращенко стверджує, що в будинку культури могло проходити нагородження військовослужбовців російської армії.

“За деякими даними, у Будинку культури села Іванівське на Курщині відбувалося нагородження рашистів 810-ї бригади ЗС РФ. На захід завітали “добрі ракети”. Про те, що приліт був не по цивільному об'єкту, красномовно вказують військові УАЗики та “Урал”, – написав Геращенко.

Оновлено. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар. Там вказали ціль у населеному пункті Мар’їне (біля населеного пункту Іванівське).

“2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, Курська область. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СтратКом ЗСУ повідомив, що внаслідок удару Сил оборони по Льгову на Курщині 25 грудня загинув заступник комбрига і 17 військових, більшість з яких офіцери.

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