Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Низка вітчизняних виробників представила більше 10 моделей дронів, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження. За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори дрнів – потенційні користувачі новітньої технології на полі бою.
"Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська", – зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.
За його словами, низка безпілотників, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони.
У Міноборони також зазначили, що військовослужбовці позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів та виявили зацікавленість у їх постачанні.
"Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться", – зазначив зовнішній пілот, оператор БпЛА одного з підрозділів ЗСУ старший солдат Ігор Ю.
Як повідомлялося, український виробник та Міністерство оборони розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.