Вітчизняні виробники презентували більше 10 моделей безпілотників, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження.

Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Низка вітчизняних виробників представила більше 10 моделей дронів, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження. За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори дрнів – потенційні користувачі новітньої технології на полі бою.

"Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська", – зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.

Фото: Міноборони FPV-дрон

За його словами, низка безпілотників, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони.

У Міноборони також зазначили, що військовослужбовці позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів та виявили зацікавленість у їх постачанні.

Фото: Міноборони FPV-дрон

"Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться", – зазначив зовнішній пілот, оператор БпЛА одного з підрозділів ЗСУ старший солдат Ігор Ю.

Фото: Міноборони

Як повідомлялося, український виробник та Міністерство оборони розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.