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ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч

Північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.

ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Солдат КНДР у Курській області Росії
Фото: скрин відео

Українська розвідка розповіла, що 31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у Курській області. 

Як зазначили у ГУР, у новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій.

Підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу. 

А для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР. Зокрема, 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. Уланок, Фанасєєвка, Чєркасская Конопєлька Курської області. 

"Командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР", – розповіли у розвідці. 

Також додають, що бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення участі армії КНДР у війні проти України. 

 

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