Головне управління розвідки оприлюднило ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.
"Втримати незалежність можна лише після значної боротьби, проливши “кров нації”, після чого свобода набуває справжньої цінності", — написали в ГУР МО під ексклюзивним відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу.
У відомстві зазначають, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".
На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".
- 24 вересня 2024 року у результаті спецоперації підрозділу Головного управління розвідки Міноборони повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.
- Проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Однак, попри шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.