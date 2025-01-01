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В ГУР показали відео звільнення Вовчанського агрегатного

Штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та робота бойових медиків "Спецпідрозділу Тимура".

В ГУР показали відео звільнення Вовчанського агрегатного
Вовчанський агрегатний завод
Фото: Скріншот відео "Українського свідка"

Головне управління розвідки оприлюднило ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. 

"Втримати незалежність можна лише після значної боротьби, проливши “кров нації”, після чого свобода набуває справжньої цінності", — написали в ГУР МО під ексклюзивним відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу. 

У відомстві зазначають, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".

На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".

  • 24 вересня 2024 року у результаті спецоперації підрозділу Головного управління розвідки Міноборони повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.
  • Проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Однак, попри шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.
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