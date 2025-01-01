Штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та робота бойових медиків "Спецпідрозділу Тимура".

Головне управління розвідки оприлюднило ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.

"Втримати незалежність можна лише після значної боротьби, проливши “кров нації”, після чого свобода набуває справжньої цінності", — написали в ГУР МО під ексклюзивним відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

У відомстві зазначають, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".

На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".