Аварійно-рятувальні роботи на місці удару російським БПЛА вранці в середу, 1 січня, тривають у складних умовах, до них залучено спеціальну техніку, на місці робіт перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули 2 людини. Також відомо про 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція триває у складних умовах — обвалилися сходові клітки. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка", - йдеться в повідомленні.
На місці перебувало керівництво МВС.
Як повідомлялося, через падіння уламків російських безпілотників у Києві пошкоджено 17 будівель.