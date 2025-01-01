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Рятувальна операція в Києві триває в складних умовах, - МВС

Унаслідок російської атаки в новорічний ранок загинули 2 людини і 6 постраждали.

Рятувальна операція в Києві триває в складних умовах, - МВС
Київ, наслідки атаки росіян
Фото: МВС

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару російським БПЛА вранці в середу, 1 січня, тривають у складних умовах, до них залучено спеціальну техніку, на місці робіт перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули 2 людини. Також відомо про 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція триває у складних умовах — обвалилися сходові клітки. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка", - йдеться в повідомленні.

На місці перебувало керівництво МВС.

Київ, наслідки атаки росіян
Фото: МВС
Київ, наслідки атаки росіян

Київ, наслідки атаки росіян
Фото: МВС
Київ, наслідки атаки росіян

Київ, наслідки атаки росіян
Фото: МВС
Київ, наслідки атаки росіян

Як повідомлялося, через падіння уламків російських безпілотників у Києві пошкоджено 17 будівель.

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