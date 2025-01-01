Українська розвідка отримала від американської благодійної організації новітній швидкісний дрон-невидимку

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України отримали новітній швидкісний дрон-невидимку від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine.

представники ГУР Міноборони України

За інформацією ГУР, ідеться про безпілотний авіаційний комплекс Hazard. Також розвідка отримала автомобіль HMMWV.

дрон і автомобіль HMMWV

«Комплекс “Hazard” розроблений компанією “War Hawk”. До його складу входять десять дронів-камікадзе, пускове устаткування, пульт керування. Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість», - розповіли у ГУР. За інформацією розвідки, Hazard здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів ворога.