Українська розвідка отримала від американської благодійної організації новітній швидкісний дрон-невидимку

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України отримали новітній швидкісний дрон-невидимку від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine.
За інформацією ГУР, ідеться про безпілотний авіаційний комплекс Hazard. Також розвідка отримала автомобіль HMMWV.
«Комплекс “Hazard” розроблений компанією “War Hawk”. До його складу входять десять дронів-камікадзе, пускове устаткування, пульт керування. Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість», - розповіли у ГУР. За інформацією розвідки, Hazard здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів ворога.