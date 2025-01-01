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ЗМІ: Хакери ГУР "привітали" росіян з новим роком кібератакою на "Лукойл"

Під атаку також потрапили цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор".

ЗМІ: Хакери ГУР "привітали" росіян з новим роком кібератакою на "Лукойл"
Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ
Фото: Пресслужба ГУР

Хакери Головного управління розвідки "привітали" росіян з новим роком святковою кібератакою на нафтовий сектор компанії "Лукойл". 

Про це повідомив співрозмовник у військовій розвідці, пише LIGA.net .

З 30 грудня по 1 січня 2025 під ударом українських хакерів були ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує російські війська. Уражені цифрові ресурси компанії.

Фото: LIGA.net

Внаслідок атаки росіяни, які були клієнтами "Лукойла", не могли розрахуватися на АЗС через мобільний застосунок.

Також під атаку потрапили цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор" (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".

Фото: LIGA.net

"Здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS атаки у святковий період", – зазначив співрозмовник у розвідці.

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