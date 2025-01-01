ЗМІ: Хакери ГУР "привітали" росіян з новим роком кібератакою на "Лукойл"

Хакери Головного управління розвідки "привітали" росіян з новим роком святковою кібератакою на нафтовий сектор компанії "Лукойл".
Про це повідомив співрозмовник у військовій розвідці, пише LIGA.net .
З 30 грудня по 1 січня 2025 під ударом українських хакерів були ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує російські війська. Уражені цифрові ресурси компанії.
Внаслідок атаки росіяни, які були клієнтами "Лукойла", не могли розрахуватися на АЗС через мобільний застосунок.
Також під атаку потрапили цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор" (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".
"Здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS атаки у святковий період", – зазначив співрозмовник у розвідці.