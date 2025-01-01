ОВА: на Луганщині семеро підлітків підірвалися на вибуховому пристрої

В окупованому Лисичанську Луганської області наприкінці грудня на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків.

Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, про інцидент стало відомо через кількість жертв. Наразі усі підлітки госпіталізовані. Троє дітей в реанімації у тяжкому стані.

"Регулярні поодинокі випадки загибелі чи травмування росіяни замовчують. Загарбники не розміновують територію захоплених ними на Луганщині населених пунктів. І мова йде не про невеличкі зруйновані села, а про міста із тисячами людей", — каже Лисогор.