Уламки впали в Печерському і Святошинському районі.

Падіння уламків у Святошинському районі у Києві

Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Офісі генерального прокурора, в Київській міській військовій адміністрації та у КМДА.

За оновленими даними від голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість загиблих зросла до двох. Поранені шестеро.

Серед поранених – двоє вагітних. Щонайменше двох потерпілих довелося госпіталізувати.

Спершу було відомо про падіння уламків на нежитлову будівлю в Печерському районі.

"За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову", – йдеться у повідомленні КМВА.

У Нацбанку уточнили, що пошкоджена одна з їхніх будівель.

Згодом мер міста Віталій Кличко додав, що постраждав і житловий будинок та спалахнула пожежа в квартирі. З-під завалів дістали тіло загиблої.

Фото: ДСНС України в Telegram Падіння уламків у Печерському районі

Фото: ДСНС України в Telegram Падіння уламків у Печерському районі

"Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі", – уточнив він.

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі "часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та загоряння на 4-5 поверхах. Надзвичайники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам". Тут же горіла покрівля адмінбудівлі на площі 200 квадратних метрів. У житловому будинку вогонь охопив близько 70 квадратних метрів.

Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії та скління в трамваях і шість авто. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі. Рух швидкісних трамваї було тимчасово зупинено, але ремонтники оперативно полагодили.

Фото: КМВА у Telegram Падіння уламків у Святошинському районі Києва

Про роботу ППО повідомила і Київська обласна військова адміністрація. Пошкоджено приватну оселю і десять авто.