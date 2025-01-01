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Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)

Уламки впали в Печерському і Святошинському районі. 

Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
Падіння уламків у Святошинському районі у Києві
Фото: КМВА у Telegram

Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Офісі генерального прокурора, в Київській міській військовій адміністрації та у КМДА. 

За оновленими даними від голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість загиблих зросла до двох. Поранені шестеро.

Серед поранених – двоє вагітних. Щонайменше двох потерпілих довелося госпіталізувати.

Спершу було відомо про падіння уламків на нежитлову будівлю в Печерському районі. 

"За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову", – йдеться у повідомленні КМВА. 

У Нацбанку уточнили, що пошкоджена одна з їхніх будівель. 

Згодом мер міста Віталій Кличко додав, що постраждав і житловий будинок та спалахнула пожежа в квартирі. З-під завалів дістали тіло загиблої.

Падіння уламків у Печерському районі
Фото: ДСНС України в Telegram
Падіння уламків у Печерському районі

Падіння уламків у Печерському районі
Фото: ДСНС України в Telegram
Падіння уламків у Печерському районі

"Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі", – уточнив він. 

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі "часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та загоряння на 4-5 поверхах. Надзвичайники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам". Тут же горіла покрівля адмінбудівлі на площі 200 квадратних метрів. У житловому будинку вогонь охопив близько 70 квадратних метрів. 

Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії та скління в трамваях і шість авто. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі. Рух швидкісних трамваї було тимчасово зупинено, але ремонтники оперативно полагодили.

Падіння уламків у Святошинському районі Києва
Фото: КМВА у Telegram
Падіння уламків у Святошинському районі Києва

Про роботу ППО повідомила і Київська обласна військова адміністрація. Пошкоджено приватну оселю і десять авто.

  • Попередню атаку на столицю ворог вчинив днем раніше. 31 грудня росіяни цілили по Києву балістикою. Було падіння уламків у Дарницькому районі, минулося без поранених. 
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