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Головне за ніч та ранок середи, 1 січня: атака дронів на Київ та Київщину, понад 190 зіткнень, зупинка транзиту російського газу

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок середи, 1 січня: атака дронів на Київ та Київщину, понад 190 зіткнень, зупинка транзиту російського газу
Ліквідація наслідків ранкової атаки дронів на столицю
Фото: телеграм-канал Реальний Київ

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Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Офісі генерального прокурора, в Київській міській військовій адміністрації та у КМДА.

За оновленими даними від голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість загиблих зросла до двох. Поранені шестеро. Серед поранених – дві вагітних. Щонайменше двох потерпілих довелося госпіталізувати.

У Нацбанку уточнили, що пошкоджена одна з їхніх будівель.

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Тут же горіла покрівля адмінбудівлі на площі 200 квадратних метрів. У житловому будинку вогонь охопив близько 70 квадратних метрів.

Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі.

Про роботу ППО повідомила і Київська обласна військова адміністрація.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення, понад 50 із них – на Покровському напрямку.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 32 штурми противника.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши 3 КАБ, здійснив 373 артилерійські обстріли.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів. Загалом армія ворога втратила близько 790 800 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони Росія запускала із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь.

Сьогодні, 1 січня 2025, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.

"О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні Міненерго.

 З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

Болгарія та Румунія з настанням нового року повноцінно приєдналися до Шенгенської зони – цього моменту обидві держави чекали понад два десятиліття.

Як пише Bloomberg, з 1 січня громадяни цих країн можуть вільно перетинати наземні кордони з іншими членами Шенгену без додаткових перевірок.

Окрім особистого комфорту для мандрівників, у Бухаресті та Софії очікують значного зростання економічних показників.

Докладніше – в новині.

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