Головне за ніч та ранок середи, 1 січня: атака дронів на Київ та Київщину, понад 190 зіткнень, зупинка транзиту російського газу

Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського – тут.
Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Офісі генерального прокурора, в Київській міській військовій адміністрації та у КМДА.
За оновленими даними від голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість загиблих зросла до двох. Поранені шестеро. Серед поранених – дві вагітних. Щонайменше двох потерпілих довелося госпіталізувати.
У Нацбанку уточнили, що пошкоджена одна з їхніх будівель.
У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Тут же горіла покрівля адмінбудівлі на площі 200 квадратних метрів. У житловому будинку вогонь охопив близько 70 квадратних метрів.
Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі.
Про роботу ППО повідомила і Київська обласна військова адміністрація.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення, понад 50 із них – на Покровському напрямку.
На Краматорському напрямку захисники зупинили 32 штурми противника.
На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши 3 КАБ, здійснив 373 артилерійські обстріли.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів. Загалом армія ворога втратила близько 790 800 солдатів.
Про інші втрати ворога – в новині.
У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.
Як повідомили у Повітряних силах, дрони Росія запускала із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь.
Сьогодні, 1 січня 2025, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.
"О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні Міненерго.
З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.
Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.
Болгарія та Румунія з настанням нового року повноцінно приєдналися до Шенгенської зони – цього моменту обидві держави чекали понад два десятиліття.
Як пише Bloomberg, з 1 січня громадяни цих країн можуть вільно перетинати наземні кордони з іншими членами Шенгену без додаткових перевірок.
Окрім особистого комфорту для мандрівників, у Бухаресті та Софії очікують значного зростання економічних показників.
Докладніше – в новині.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!