Головне за ніч та ранок середи, 1 січня: атака дронів на Київ та Київщину, понад 190 зіткнень, зупинка транзиту російського газу

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

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Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Офісі генерального прокурора, в Київській міській військовій адміністрації та у КМДА.

За оновленими даними від голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість загиблих зросла до двох. Поранені шестеро. Серед поранених – дві вагітних. Щонайменше двох потерпілих довелося госпіталізувати.

У Нацбанку уточнили, що пошкоджена одна з їхніх будівель.

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Тут же горіла покрівля адмінбудівлі на площі 200 квадратних метрів. У житловому будинку вогонь охопив близько 70 квадратних метрів.

Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі.

Про роботу ППО повідомила і Київська обласна військова адміністрація.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення, понад 50 із них – на Покровському напрямку.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 32 штурми противника.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши 3 КАБ, здійснив 373 артилерійські обстріли.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів. Загалом армія ворога втратила близько 790 800 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони Росія запускала із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь.

Сьогодні, 1 січня 2025, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.

"О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні Міненерго.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

Болгарія та Румунія з настанням нового року повноцінно приєдналися до Шенгенської зони – цього моменту обидві держави чекали понад два десятиліття.

Як пише Bloomberg, з 1 січня громадяни цих країн можуть вільно перетинати наземні кордони з іншими членами Шенгену без додаткових перевірок.

Окрім особистого комфорту для мандрівників, у Бухаресті та Софії очікують значного зростання економічних показників.

Докладніше – в новині.

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