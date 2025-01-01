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Україна зупинила транзит російського газу своєю територією

Транзит зупинили о 07:00.

Україна зупинила транзит російського газу своєю територією
На одному із газосховищ України, фото ілюстративне
Фото: utg.ua

Сьогодні, 1 січня 2025 року, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.

Про це повідомили у Міненерго.

"О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні. 

 З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

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"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – додав міністр енергетики Герман Галущенко.

  • Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.
  • Перед цим Володимир Зеленський у Брюсселі наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.
  • Угоду про транзит між Україною і РФ можна було продовжити ще на 10 років, але через повномасштабну війну наша держава цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі LB.ua «Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу». 
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