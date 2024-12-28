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Галущенко запевнив, що Україна підготувалася до зупинки транзиту російського газу

Для цього проходили цілу низку стрес-тестів газової системи.

Галущенко запевнив, що Україна підготувалася до зупинки транзиту російського газу
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу.

Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко, цитує його пресслужба Міненерго.

«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», - сказав Галущенко в етері телемаратону.

Міністр додав, що у питаннях транзиту газу позиція України була відкрита і послідовна. «Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», - сказав очільник Міненерго.

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що із 1 січня 2025 року о 7:00 українська газотранспортна система припинить транспортування російського газу. 
  • Угоду про транзит між Україною і РФ можна було продовжити ще на 10 років, але через повномасштабну війну наша держава цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі «Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу». 
  • Шмигаль і раніше говорив, що Україна не збирається продовжувати транзит нафтопроводом "Дружба". В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду про Асоціацію, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із РФ цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.
  • Тепер Словаччина погрожує Україні зупинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту.
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