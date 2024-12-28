Галущенко запевнив, що Україна підготувалася до зупинки транзиту російського газу

Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу.

Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко, цитує його пресслужба Міненерго.

«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», - сказав Галущенко в етері телемаратону.

Міністр додав, що у питаннях транзиту газу позиція України була відкрита і послідовна. «Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», - сказав очільник Міненерго.