За добу енергетики відновили живлення для мажйе 8,5 споживачів

За минулу добу енергетики відновили енергопостачання ще для понад 8,4 тисячі споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій.

Про це повідомяє Міненергетики України.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 8 456 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій", — ідеться у повідомленні.

Тривають роботи з ліквідації наслідків масованої ракетно-дронової атаки на українську енергетичну систему, яку ворог здійснив 25 грудня.

Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує стабілізаційні графіки погодинних відключень, які оприлюднюють регіональні оператори системи розподілу на своїх ресурсах. А також закликають українців раціонально використовувати електроенергію.