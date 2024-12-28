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За добу енергетики відновили живлення для мажйе 8,5 споживачів

Тривають роботи з ліквідації наслідків масованої ракетно-дронової атаки.

За добу енергетики відновили живлення для мажйе 8,5 споживачів
Фото: /mykyivregion.com.ua

За минулу добу енергетики відновили енергопостачання ще для понад 8,4 тисячі споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій.

Про це повідомяє Міненергетики України.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 8 456 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій", — ідеться у повідомленні.

Тривають роботи з ліквідації наслідків масованої ракетно-дронової атаки на українську енергетичну систему, яку ворог здійснив 25 грудня.

Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує стабілізаційні графіки погодинних відключень, які оприлюднюють регіональні оператори системи розподілу на своїх ресурсах. А також закликають українців раціонально використовувати електроенергію.

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