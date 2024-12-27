FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США

Партія СПГ містить близько 100 млн кубометрів природного газу, компанія ДТЕК залишить близько десятої частини газу, а решту буде перепродано грецьким компаніям.

Україна отримала свою першу партію скрапленого природного газу зі США. Енергетична компанія країни ДТЕК отримала вантаж через Середземне море, а судно прибуло сьогодні до грецького СПГ-терміналу, пише Financial Times.

Україна приєднується до зусиль Європи щодо повної відмови від російського викопного палива напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Відомо, що сьогодні, 27 грудня, Україна отримала свою першу партію скрапленого природного газу зі США. Судно із СПГ для України прибуло до грецького СПГ-терміналу через Середземне море.

"Такі вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом електроенергії, але ще більше підривають вплив Росії на нашу енергетичну систему", — сказав виконавчий директор ДТЕК Максим Тімченко.

Європа отримує близько 40% свого імпорту СПГ із США, але Україна ніколи раніше не закуповувала напряму саме газ із Америки. Перша партія надійшла за кілька днів до закінчення угоди щодо транзиту російського газу через Україну і напередодні інавгурації Трампа.

У FT інформують, що трубопровід через Україну все ще забезпечує близько 5% імпорту газу в ЄС, навіть якщо ЄС перейшов на більший імпорт СПГ після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

Трамп погрожував запровадити мита для європейських країн, якщо вони не купуватимуть більше американської нафти та газу.

У ДТЕК заявили, що вся партія СПГ містить близько 100 млн кубометрів природного газу. Дані Грецького національного оператора природного газу показують, що ДТЕК залишить собі близько десятої частини газу, а решту буде перепродано грецьким компаніям.

"Важливо, що одна з найбільших українських енергетичних компаній отримує американський СПГ напередодні потенційно великих змін на газовому ринку", — сказав Том Марзек-Мансер, незалежний газовий аналітик.

Він додає, що Україна не купує газ у РФ, але якщо Росія не зможе постачати газ до Європи через Україну з 1 січня, то ці додаткові обсяги будуть вирішальними для безпеки в усьому регіоні.

У червні ДТЕК підписав угоду про постачання СПГ з американською компанією Venture Global. Згідно з умовами, закупівлі ДТЕК триватимуть до кінця 2026 року. Обидві компанії мають окрему 20-річну угоду на купівлю СПГ.

Venture Global є одним із найбільших розробників СПГ у США і нещодавно подав заявку на первинне розміщення акцій. Раніше Financial Times повідомляла, що компанія планує залучити від 3 до 4 мільярдів доларів, що стане найбільшим лістингом енергетичних акцій за понад десять років — і одним із найбільших в історії США.