“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині
Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині
Посол України в Японії йде з посади й розповів про результати роботи за 4 роки
Посол України в Японії йде з посади й розповів про результати роботи за 4 роки
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronews
В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronews
ГоловнаСвіт

Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський

Найближчим часом борошно отримають 33 250 сімей.

Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний час", - написав він. 

Зеленський зазначив, що найближчими тижнями борошно планується роздати 33 250 сім’ям або 167 000 осіб. Кожна упаковка важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

"Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності та відновлення. Ми знаємо справжню ціну цих речей", - додав президент.

Як відомо, на початку грудня в Сирії був повалений режим Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, очолюваних ісламістською організацією "Хаят Тахрір аш-Шам". Асад і його родина, які правили в Сирії понад 50 років, втекли до Росії. До цього впродовж двох років Асад відправив до Москви $250 мільйонів готівкою.

  • У листопаді президент Володимир Зеленський заявив, що за час роботи ініціативи "Зерно з України" вдалося врятувати від голоду 20 мільйонів людей. За даними Мінагрополітики, Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 мільйонів людей у світі. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies