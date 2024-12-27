Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний час", - написав він.

Зеленський зазначив, що найближчими тижнями борошно планується роздати 33 250 сім’ям або 167 000 осіб. Кожна упаковка важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

"Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності та відновлення. Ми знаємо справжню ціну цих речей", - додав президент.

Як відомо, на початку грудня в Сирії був повалений режим Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, очолюваних ісламістською організацією "Хаят Тахрір аш-Шам". Асад і його родина, які правили в Сирії понад 50 років, втекли до Росії. До цього впродовж двох років Асад відправив до Москви $250 мільйонів готівкою.