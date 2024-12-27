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Під час регати в Австралії загинули двоє яхтсменів

Через суворі погодні умови чоловіки не впоралися з керуванням вітрилом.

Під час регати в Австралії загинули двоє яхтсменів
Учасники регати Сідней-Гобарт
Фото: EPA/UPG

Одразу два летальних випадки сталося під час регати Сідней-Гобарт, яка відбувається біля берегів Австралії. Вночі під час шторму двоє яхтсменів отримали удари великою нижньою горизонтальною перекладиною вітрила.

Як пише The Guardian, інші члени екіпажів двох суден намагалися реанімувати своїх товаришів, проте їхні зусилля виявилися марними. Поліцейські на катерах супроводили яхти до берега.

Зі 104 екіпажів, що брали участь у змаганнях, одразу 16 заявили про зняття через наслідки негоди. Попри трагічні інциденти, регату було вирішено продовжувати до фінішу. Прибуття перших яхт очікують надвечір п'ятниці або у суботу зранку. 

Організатори регати стверджують, що умови в морі не були "чимось таким, з чим не здатні зазвичай впоратися спорстмени". Вони обіцяють провести належне розслідування загибелі яхтсменів.  

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