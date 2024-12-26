В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronew

За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.
Про це Euronews повідомили співрозмовники в уряді Азербайджану.
За їхніми даними, це була ракета класу "земля-повітря", її випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації над Грозним. Ракета вибухнула поряд із літаком.
Співрозмовники з уряду також повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але їм не дали дозволу, а натомість наказали летіти через Каспійське море - у бік Актау в Казахстані.
Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені упродовж усього шляху польоту над морем.
- Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
- В українському Центрі протидії дезінформації пізніше повідомили, що літак був збитий російським ЗРК. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.