В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronew

Її випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації над Грозним.

За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.

Про це Euronews повідомили співрозмовники в уряді Азербайджану.

За їхніми даними, це була ракета класу "земля-повітря", її випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації над Грозним. Ракета вибухнула поряд із літаком.

Співрозмовники з уряду також повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але їм не дали дозволу, а натомість наказали летіти через Каспійське море - у бік Актау в Казахстані.

Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені упродовж усього шляху польоту над морем.