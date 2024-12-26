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ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
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В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronew

Її випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації над Грозним. 

В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronew
Місце авіатрощі
Фото: EPA/UPG

За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета. 

Про це Euronews повідомили співрозмовники в уряді Азербайджану. 

За їхніми даними, це була ракета класу "земля-повітря", її випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації над Грозним. Ракета вибухнула поряд із літаком.

Співрозмовники з уряду також повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але їм не дали дозволу, а натомість наказали летіти через Каспійське море - у бік Актау в Казахстані.

Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені упродовж усього шляху польоту над морем.

  • Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
  • В українському Центрі протидії дезінформації пізніше повідомили, що літак був збитий російським ЗРК. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
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