Удар по Льгову на Курщині: ймовірно, загинув заступник комбрига і 17 військових, більшість з яких офіцери

Внаслідок удару Сил оборони по Льгову на Курщині 25 грудня загинув заступник комбрига і 17 військових, більшість з яких офіцери, повідомляє СтратКом ЗСУ.

“За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810-ї ОБрМП, частково знищена. У результаті удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців зс рф, більшість з яких – офіцери Штабу”, – йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Бутусов повідомив, що у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську 20 грудня було знищено штаб 155-ї бригади морпіхів. Саме прапор 155-ї бригади розгорнули за Путіним під час пресконференції.