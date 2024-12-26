Міноборони заявило про технічні збої і перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорради

Міноборони заявило про технічні збої і перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради. Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Шановні громадяни України! Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

Анулювати результати сьогоднішнього голосування.

Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням.

“Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування. Ще раз приносимо вибачення за незручності та дякуємо усім, хто намагався долучитися до цього важливого процесу. Ми цінуємо вашу активність, вашу довіру та готовність будувати прозору систему разом”, – повідомили в Міноборони.

Відомство закликало громадян узяти участь у голосуванні.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України — це дорадчий орган, створений з метою забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання корупції в діяльності Міністерства оборони України.

До складу ради входять представники громадянського суспільства, експерти, журналісти та інші фахівці, які мають досвід у боротьбі з корупцією або антикорупційній діяльності.