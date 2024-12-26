Розвідка і ЦПД опублікували перші 55 імен у новиму проєкті "Рупори Кремля"

Головне управління розвідки МО України та Центр протидії дезінформації РНБО запускають новий розділ "Рупори Кремля" порталу War & Sanctions з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів. Там вже опубліковані перші 55 імен.

Про це повідомили у ГУР.

"Вепонізація інформації - частина російської військової доктрини. Сьогодні кремль веде війну не лише ракетами, танками та гарматами. Його інформаційна війна не має чітко окресленої лінії фронту та шириться світом", – наголосили у розвідці.

Вкладаючи значні ресурси в цю інформаційну війну, російська влада намагається дестабілізувати Україну та світ, впливати на політичні процеси та формувати громадську думку в різних регіонах планети у власних загарбницьких інтересах.

Оише за перший рік війни Russia Today арабською мовою збільшило охоплення на 10 млн. користувачів.

А в бюджет на 2025 рік Росія заклала $1,42 млрд. на фінансування пропаганди. Ще близько півмільярда доларів на рік РФ витрачає на створення пропаганди не пов’язаними з державою структурами.

"Російська пропаганда підтримує насилля, глорифікує російські збройні сили, виправдовує агресію та військові злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України як паливо для війни, оспорює здатність України продовжувати боротьбу", – зазначили у ГУР і додали, що ця пропаганда має обличчя, які повинен знати весь світ, щоб знати, заблокувати, запровадити санкції, заборонити в’їзд, закрити банківські рахунки та припинити будь-яку співпрацю.

До опублікованого списку увійшли:

Валерій Гергієв – російський диригент та особистий друг Путіна. Підтримує анексію Криму та війну проти України. Після відмови світових театрів та філармоній від співпраці з Гергієвим, фінансування його благодійного фонду Банком ВТБ, Російською залізницею, Сбербанком росії, олігархом Алішером Усмановим, урядом Москви та іншими державними організаціями, зросло в десятки разів. Самому Гергієву Путін передав в управління вже другий найбільший театр РФ. При цьому, Гергієв володіє нерухомістю в США та Італії.

– російський диригент та особистий друг Путіна. Підтримує анексію Криму та війну проти України. Після відмови світових театрів та філармоній від співпраці з Гергієвим, фінансування його благодійного фонду Банком ВТБ, Російською залізницею, Сбербанком росії, олігархом Алішером Усмановим, урядом Москви та іншими державними організаціями, зросло в десятки разів. Самому Гергієву Путін передав в управління вже другий найбільший театр РФ. При цьому, Гергієв володіє нерухомістю в США та Італії. Володимир Табак – організатор кампаній підтримки Ппутіна, відповідає за піар міноборони РФ та створення фейків про Україну. Маніпулює результатами соціологічних досліджень, розробляє «темники» для російських ЗМІ. Причетний до спроб впливу на вибори президента США у 2024 році та кампанії зі створення deepfake щодо американських, європейських та британських громадських діячів.

– організатор кампаній підтримки Ппутіна, відповідає за піар міноборони РФ та створення фейків про Україну. Маніпулює результатами соціологічних досліджень, розробляє «темники» для російських ЗМІ. Причетний до спроб впливу на вибори президента США у 2024 році та кампанії зі створення deepfake щодо американських, європейських та британських громадських діячів. Христина Потупчик – керує одним з ключових підрядників адміністрації президента РФ з поширення "вірусної" мережевої пропаганди у соціальних мережах та месенджерах. Власниця мережі анонімних провладних Telegram-каналів.

– керує одним з ключових підрядників адміністрації президента РФ з поширення "вірусної" мережевої пропаганди у соціальних мережах та месенджерах. Власниця мережі анонімних провладних Telegram-каналів. Сергій Пегов – російський "воєнкор", що, фактично, є агентом ГРУ, з яким узгоджує свої дії та тексти. Одна з ключових фігур у російських спробах дестабілізувати Одесу.

– російський "воєнкор", що, фактично, є агентом ГРУ, з яким узгоджує свої дії та тексти. Одна з ключових фігур у російських спробах дестабілізувати Одесу. Олександр Дугін – головний ідеолог "русского мира", має зв'язки з праворадикальними політиками США та країн ЄС. Організація Дугіна "Міжнародний євразійський рух" має філії у 29 країнах світу. На початку грудня Дугін виступив онлайн на відкритті "Днів Дар’ї Дугіної" у Сербії за співорганізації та участі "експертів"з Італії, Франції та Чехії.

– головний ідеолог "русского мира", має зв'язки з праворадикальними політиками США та країн ЄС. Організація Дугіна "Міжнародний євразійський рух" має філії у 29 країнах світу. На початку грудня Дугін виступив онлайн на відкритті "Днів Дар’ї Дугіної" у Сербії за співорганізації та участі "експертів"з Італії, Франції та Чехії. Михайло Галустян – російський комік та друг Рамзана Кадирова. Як президент "Федерації військово-тактичних ігор", Галустян безпосередньо підтримав будівництво полігону для підготовки добровольців для участі у війні проти України.

– російський комік та друг Рамзана Кадирова. Як президент "Федерації військово-тактичних ігор", Галустян безпосередньо підтримав будівництво полігону для підготовки добровольців для участі у війні проти України. Олександр Маршал (Міньков) – російський співак, член putin team, член громадської ради міністерства оборони РФ. У 2023 році особисто підтримав ініціативу з виплати грошової допомоги російським військовим за ураження танків Leopard, переданих Україні. Входить до складу “агітбригади руского радіо”, що дає концерти для російських військових, збирає та передає їм волонтерську допомогу. Донька Маршала проживає в США.

Також у списку є телеведучі Ольга Скабєєва, Маргарита Сімоньян, Дмитро Кісєльов та Володимир Соловйов.

В подальшому розділ буде поповнюватись новими “рупорами”, щоб жоден з них не залишився поза увагою.