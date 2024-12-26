У Бєлгородській області внаслідок атаки БПЛА знеструмлено кілька населених пунктів

Губернатор стверджує, що це були не дрони-камікадзе.

Внаслідок роботи безпілотників у Бєлгородській області Росії щонайменше шість населених пунктів залишилися без електропостачання.

Як стверджує губернатор регіону, Збройні Сили України завдали удару по Грайворонському району. На відміну від більшості випадків, цього разу йдеться не про дрони-камікадзе, а про "скидання вибухових пристроїв" - вочевидь, для операції були задіяні FPV-дрони з прикріпленими до них снарядами. Пошкоджень зазнала лінія електропередачі.

Без світла сидять мешканці сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, Новостроївка-Друга та Безіменне. Щоправда, в останніх двох навіть не доводиться говорити про жителів - їх там просто вже немає через відселення.