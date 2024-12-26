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Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру

Цинізм високого ґатунку від посольства Ірану.

Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
Фото: EPA/UPG

Посольство Ісламської республіки Іран в Україні оприлюднило на своїй сторінці у Facebook привітання для України з різдвяними та новорічними святами.

Очільник дипломатичної місії Шахріяр Амузегар заявив, що "новий рік є провісником нових думок і нових рішень для майбутнього, яке, сподіваємося, буде кращим за минуле". Іран також побажав, щоб "на вашу землю повернувся мир, безпека та затишок".

Ісламська республіка є близьким торговельним та військовим партнером Росії. Саме Тегеран забезпечив Кремлю поставки дронів-камікадзе типу "шахед", які вже понад два роки регулярно тероризують українські регіони, останнім часом - майже цілодобово. Навіть у Різдвяну ніч, окрім ракет, окупанти атакували нашу державу в тому числі і БПЛА іранської розробки.

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