Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство

Договір планують підписати за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа.

Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту Ірану Масуду Пезешкіану перед їхньою зустріччю на полях саміту БРІКС у Каз

Росія та Іран планують формалізувати відносини шляхом підписання нового договору про стратегічне партнерство. Це має статись за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Newsweek.

Як заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, він сподівається, що лідери двох країн підпишуть угоду "наприкінці січня".

“Новий договір, який потенційно може бути укладений за кілька днів до інавгурації Трампа 20 січня, свідчить про спробу двох країн об’єднати свої відповідні повноваження в умовах зростаючої ізоляції на світовій арені”, - наголошує Newsweek.

Нова двостороння угода замінить 20-річну стратегічну угоду, підписану між країнами в 2001 році та продовжену в 2020 році.

Нова угода, як повідомляється, містить обіцянки співпраці в таких сферах, як енергетика, виробництво, транспорт і сільське господарство.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що “угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран стане важливим фактором зміцнення російсько-іранських відносин".

У середині 2023 року повідомлялось, що під час розробки договору виникли труднощі через нібито підтримку Росією претензій Об’єднаних Арабських Еміратів на острови в Ормузькій протоці, які Іран вважає частиною своєї території.