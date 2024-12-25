Власник російського вантажного судна "Урса Майор" вважає, що судно затонуло внаслідок теракту

Власник російського вантажного судна "Урса Майор", яке затонуло в Середземному морі, стверджує, що це сталося нібито внаслідок теракту.
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву групи компаній "Оборонлогистика".
Власник судна стверджує, що 23 грудня на борту корабля "сталися три послідовні вибухи з правого борту, в районі кормової частини".
Після вибухів судно накренилося на лівий борт.
Також власник судна наполягає, що воно не було перевантаженим. "Урса Майор" був одним із найбільших у Росії суховантажів та мав максимальну вантажопідйомність у 9,5 тис. тонн.
При цьому вага вантажу на борту становила нібито 806 тонн. Судно нібито перевозило два портальні крани, два кранові ковші, дві суднові трюмні кришки, 20-футовий контейнер з обладнанням для кришок і 129 порожніх контейнерів.
- Російське вантажне судно флоту матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони РФ затонуло у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром на шляху з Санкт-Петербурга до Владивостока.
- Судно затонуло після вибуху в машинному відділенні. Двоє членів екіпажу залишаються зниклими безвісти, а ще 14 врятовано та доставлено в іспанський порт Картахена.
- Судно раніше перевозило вантажі між Росією та Іраном у Каспійському морі, перш ніж було перенаправлено на маршрути, пов’язані з Сирією.