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Власник російського вантажного судна "Урса Майор" вважає, що судно затонуло внаслідок теракту

На борту корабля нібито "сталися три послідовні вибухи з правого борту, в районі кормової частини". 

Власник російського вантажного судна "Урса Майор" вважає, що судно затонуло внаслідок теракту
Ursa Major
Фото: VesselFinder

Власник російського вантажного судна "Урса Майор", яке затонуло в Середземному морі, стверджує, що це сталося нібито внаслідок теракту. 

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву групи компаній "Оборонлогистика".

Власник судна стверджує, що 23 грудня на борту корабля "сталися три послідовні вибухи з правого борту, в районі кормової частини". 

Після вибухів судно накренилося на лівий борт.

Також власник судна наполягає, що воно не було перевантаженим. "Урса Майор" був одним із найбільших у Росії суховантажів та мав максимальну вантажопідйомність у 9,5 тис. тонн.

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При цьому вага вантажу на борту становила нібито 806 тонн. Судно нібито перевозило два портальні крани, два кранові ковші, дві суднові трюмні кришки, 20-футовий контейнер з обладнанням для кришок і 129 порожніх контейнерів.

  • Російське вантажне судно флоту матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони РФ затонуло у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром на шляху з Санкт-Петербурга до Владивостока.
  • Судно затонуло після вибуху в машинному відділенні. Двоє членів екіпажу залишаються зниклими безвісти, а ще 14 врятовано та доставлено в іспанський порт Картахена.
  • Судно раніше перевозило вантажі між Росією та Іраном у Каспійському морі, перш ніж було перенаправлено на маршрути, пов’язані з Сирією.
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