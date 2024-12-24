ВМС ЗСУ: Росія утримує у Середземному морі вісім кораблів, на кількох є ракети типу «Калібр»

У Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів, з яких троє є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Відсутні ворожі кораблі у Чорному й Азовському морях.

Крім того, за інформацією ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили два судна до Чорного моря, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор, і ще п’ять - до Азовського моря (з них два попрямували з протоки Босфор).

Також у ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) – ворог вимикає системи автоматичної ідентифікації.