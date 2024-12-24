Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС ЗСУ: Росія утримує у Середземному морі вісім кораблів, на кількох є ракети типу «Калібр»

Відсутні ворожі кораблі у Чорному й Азовському морях.

ВМС ЗСУ: Росія утримує у Середземному морі вісім кораблів, на кількох є ракети типу «Калібр»
російський корабель, фото ілюстративне
Фото: kchf.ru

У Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів, з яких троє є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Відсутні ворожі кораблі у Чорному й Азовському морях.

Крім того, за інформацією ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили два судна до Чорного моря, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор, і ще п’ять - до Азовського моря (з них два попрямували з протоки Босфор).

Також у ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) – ворог вимикає системи автоматичної ідентифікації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies