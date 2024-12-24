Очільник "Укрпошти" анонсував перехід на нові тарифи з 1 січня

Генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook заявив про перегляд тарифів на надсилання посилок з 1 січня 2025 року.

За його словами, вперше в історії поштового оператора вартість повністю відв'язано від ваги. Відтепер тариф залежатиме від об'єму посилки. Смілянський стверджує, що це практика визнаних лідерів світового ринку поштових послуг, як-от FedEx та UPS.

"Укрпошта" запевняє, що найнижчий тариф залишиться без змін, а решта все ще будуть найдоступнішими серед українських операторів. Окрім того, пан Смілянський наполягає на зручності новації: більше не потрібно думати, що ціна зміниться через вагу пакувального матеріалу, а власні коробки "Укрпошти" тепер стандартизовані і розподілені на вісім розмірів.

Це пов'язано із завершенням переходу на 100% роботизоване сортування. Надсилати щось "не по формі" можна, але з доплатою 50 гривень.