Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Максим Буткевич: «У нас у всіх є травми. У кожного і кожної — свій мартиролог цієї війни»
Максим Буткевич: «У нас у всіх є травми. У кожного і кожної — свій мартиролог цієї війни»
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
ГоловнаСуспільствоЖиття

Очільник "Укрпошти" анонсував перехід на нові тарифи з 1 січня

Стверджує, що оператор запроваджує інноваційний підхід до оцінювання послуг.

Очільник "Укрпошти" анонсував перехід на нові тарифи з 1 січня
Фото: Укрпошта

Генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook заявив про перегляд тарифів на надсилання посилок з 1 січня 2025 року.

За його словами, вперше в історії поштового оператора вартість повністю відв'язано від ваги. Відтепер тариф залежатиме від об'єму посилки. Смілянський стверджує, що це практика визнаних лідерів світового ринку поштових послуг, як-от FedEx та UPS.

"Укрпошта" запевняє, що найнижчий тариф залишиться без змін, а решта все ще будуть найдоступнішими серед українських операторів. Окрім того, пан Смілянський наполягає на зручності новації: більше не потрібно думати, що ціна зміниться через вагу пакувального матеріалу, а власні коробки "Укрпошти" тепер стандартизовані і розподілені на вісім розмірів. 

Це пов'язано із завершенням переходу на 100% роботизоване сортування. Надсилати щось "не по формі" можна, але з доплатою 50 гривень. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies