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Мін'юст не продовжить контракт з директором підприємства, відповідального за держреєстри

Спершу говорили про звільнення на тлі безпрецедентної хакерської атаки.

Мін'юст не продовжить контракт з директором підприємства, відповідального за держреєстри
Олексій Бережний
Фото: NV

За інформацією "Економічної правди", генеральний директор підприємства "Національні інформаційні системи" Олексій Бережний втратить свою роботу.

Як стверджували джерела видання, Міністерство юстиції нібито ухвалило рішення звільнити посадовця, відомство якого несе відповідальність за державні реєстри, що стали об'єктом безпрецедетної атаки російських хакерів.

Проте пізніше стало відомо, що 25 грудня добігає завершення контракт Бережного. Міністерство не надсилало йому пропозицій щодо проводження угоди про керівництво "Національними інформаційними системами". 

Олексій Бережний очолював підприємство з 2019 року. У день кібератаки 19 грудня керована ним компанія повідомила про буцімто "проведення планових технічних робіт" щодо низки єдиних державних реєстрів, через що на порталі цифрових послуг "Дія" припинили роботу близько 20 сервісів.

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