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БПЛА атакували аеродром у Ростовській області, звідки росіяни запускають "шахеди"

За версією влади - "все збили", у мережах - відео пожежі.

БПЛА атакували аеродром у Ростовській області, звідки росіяни запускають "шахеди"
Пожежа на аеродромі Міллерово під час однієї з попередніх атак
Фото: MilitaryAviation.in.UA

У понеділок увечері в російській Ростовській області лунали звуки вибухів у місті Міллерове, де розташований військовий аеродром.

За офіційними даними, оприлюдненими виконувачем обов'язків губернатора регіону та міністерством оборони РФ, було відбито атаку безпілотників. У кількості нібито "збитих" БПЛА посадовці не зійшлися: місцева влада пише про вісім ліквідованих дронів, в уряді наполягають на дев'яти.

От тільки заяви про "відсутність постраждалих та руйнувань" спростовують самі місцеві, які публікують фото та відео великої пожежі з боку аеродрому. 

Саме це летовище російська армія використовує для запуску "шахедів", які практично щоночі тероризують Україну.

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