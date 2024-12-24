БПЛА атакували аеродром у Ростовській області, звідки росіяни запускають "шахеди"

За версією влади - "все збили", у мережах - відео пожежі.

Пожежа на аеродромі Міллерово під час однієї з попередніх атак

У понеділок увечері в російській Ростовській області лунали звуки вибухів у місті Міллерове, де розташований військовий аеродром.

За офіційними даними, оприлюдненими виконувачем обов'язків губернатора регіону та міністерством оборони РФ, було відбито атаку безпілотників. У кількості нібито "збитих" БПЛА посадовці не зійшлися: місцева влада пише про вісім ліквідованих дронів, в уряді наполягають на дев'яти.

От тільки заяви про "відсутність постраждалих та руйнувань" спростовують самі місцеві, які публікують фото та відео великої пожежі з боку аеродрому.

Саме це летовище російська армія використовує для запуску "шахедів", які практично щоночі тероризують Україну.