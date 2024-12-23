Правоохоронці евакуювали з Куп’янського району Харківщини 10 мешканців

Співробітники поліції доставили громадян в безпечні місця, де передали волонтерам.

Сьогодні, 23 грудня, поліцейські евакуювали 10 мешканців Купʼянської та Курилівської територіальних громад у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Правоохоронці вивезли п’ять громадян з міста Куп'янськ, трьох – з селища Ківшарівка та двох мешканців села Курилівка”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця, де передали волонтерам.

В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.