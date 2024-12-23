Правоохоронці евакуювали з Куп’янського району Харківщини 10 мешканців

Сьогодні, 23 грудня, поліцейські евакуювали 10 мешканців Купʼянської та Курилівської територіальних громад у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Правоохоронці вивезли п’ять громадян з міста Куп'янськ, трьох – з селища Ківшарівка та двох мешканців села Курилівка”, - йдеться у повідомленні.
Співробітники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця, де передали волонтерам.
В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.
- З прифронтового населеного пункту Куп'янського району Харківщини рятувальники евакуювали 2 літніх людей.
- Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким хоче врегулювати, зокрема, питання проведення обов’язкової евакуації.